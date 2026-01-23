Video
La Plata: motochorros armados en una estación de servicio y se dieron a la fuga
El hecho ocurrió en la esquina de 44 y 143, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
Dos motochorros robaron en una estación de servicio este martes por la tarde en La Plata. Escaparon y permanecen prófugos.
En las imágenes se observa cómo los delincuentes llegan, ambos con casco. El que iba como acompañante baja antes de la moto, mientras el conductor acomoda el vehículo y lo deja apuntando a la calle para escapar rápido.
Todo pasó en cuestión de segundos. Los sospechosos acorralaron al playero y a los clientes que estaban cargando nafta. Nadie se resistió y todos terminaron entregando sus pertenencias.
“Les robaron a todos”, contó uno de los testigos. Los ladrones actuaron armados y bajo amenazas de muerte, y en muy poco tiempo se llevaron todo lo que pudieron de las personas que estaban en la estación de servicio.
Después del robo, los motochorros escaparon a toda velocidad por la avenida 143 en dirección a la calle 45 y se metieron barrio adentro rumbo a Los Hornos.
Las cámaras de seguridad ya forman parte de la causa y están siendo analizadas por los investigadores, que buscan identificar a los responsables.