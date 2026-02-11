La víctima se aferró a la puerta del conductor en un intento desesperado por evitar que se llevaran el vehículo, pero uno de los ladrones aceleró. Los sospechosos fueron capturados horas después tras un enfrentamiento con la Policía.

El brutal episodio fue registrado por uno de los testigos. El video captó el momento después de que dos delincuentes ya habían sacado a una mujer de su auto.

Pero la víctima reaccionó aferrándose a la puerta del conductor y se sentó en el pavimento para evitar que el delincuente la cerrara. Al mismo tiempo, pedía ayuda a gritos a pesar de que el hombre le apuntaba con un arma.

A una cuadra del Centro de Operaciones y base de la Patrulla Municipal te encañonan, arrastran y llevan el auto. La policía respondió muy bien. Pero con @Kicillofok gobernando, una gestión local paisajista y una oposición amiguera, no alcanza. pic.twitter.com/8KL9soInuh — Agustin Scotti (@AgustinScotti) February 10, 2026

Al ver la desesperación de la mujer y el peligro inminente al que se enfrentaba, un transeúnte decidió actuar y corrió hacia ella para alejarla del auto blanco modelo Smart. Cuando el hombre estaba asistiéndola, el ladrón aceleró y la mujer quedó en estado de shock en medio de la calle.

Los sospechosos fueron detenidos tras enfrentarse con la Policía

Los dos sospechosos fueron identificados por una cámara de vigilancia de un comercio ubicado a metros del lugar del hecho.

Tras el crimen, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría Tercera de Los Hornos y, con los detalles del auto y de esa grabación, los agentes lograron ubicar a los dos delincuentes en la calle 154 y 72, pero estos intentaron huir y se inició una persecución.

Según se detalla en el parte, los ladrones se enfrentaron a tiros con la Policía en medio del operativo y, en la calle 80 y 146, se bajaron del auto e intentaron escapar a pie. Uno de ellos recibió un tiro en la pierna izquierda y fue reducido al instante. En tanto, su cómplice se alejó varios metros hasta que finalmente fue capturado en el techo de una casa.

Los oficiales secuestraron el auto y una caja registradora que los sospechosos habían robado en un local antes de asaltar a la mujer.