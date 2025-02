Un trágico accidente ocurrió este lunes en La Plata, cuando un hombre de 47 años, identificado como Rodolfo Moreira, perdió la vida luego de descomponerse al volante de su camioneta tipo flete y chocar contra el garage de una casa en las calles 18 y 37.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, y un vecino alertó al 911 tras el impacto. Rápidamente, acudieron al lugar efectivos policiales y una ambulancia del SAME, pero, lamentablemente, el hombre ya no presentaba signos vitales y no pudieron reanimarlo.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo heridos entre los vecinos ni peatones, ya que en ese momento no había personas circulando por la vereda.

Tras el accidente, se desplegó un operativo con la presencia del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense, Bomberos de La Plata y Policía Científica, quienes están trabajando en la escena del hecho.