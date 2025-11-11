Hugo González, de 22 años, murió tras recibir dos disparos. La Policía Bonaerense busca a los responsables del crimen ocurrido en Tolosa.

Un joven de 22 años fue asesinado en La Plata luego de una discusión por una gorra, según informaron fuentes policiales. Hugo Agustín González recibió dos disparos a quemarropa y fue trasladado al Hospital Gutiérrez, donde murió.

El ataque ocurrió en Tolosa y las autoridades buscan al principal sospechoso y a otros implicados.

La secuencia del crimen

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en la esquina de 118 y 521, donde González se encontraba con un amigo apodado Mulla. Testigos relataron que una discusión inicial por la gorra de uno de los presentes escaló rápidamente: González se cruzó con uno de los agresores y le quitó la prenda, que luego devolvió.

Minutos después, el hombre regresó acompañado de dos sujetos y abrió fuego contra los jóvenes, hiriendo de gravedad a González.

La Policía Bonaerense trabaja para localizar al asesino y a sus cómplices. La Justicia abrió una causa que fue caratulada como “homicidio” y, hasta el momento, no se registraron detenciones. Los disparos impactaron en la espalda y la cabeza de la víctima, provocando su muerte casi inmediata tras el ingreso al hospital.