El estruendo despertó a los vecinos de la zona de Abasto, en las afueras de La Plata, cuando un camión perdió el control al llegar a una esquina y terminó incrustándose directamente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 208 y 38

Testigos del hecho señalaron que el vehículo circulaba a una velocidad inusual. Además, los ocupantes del camión exhibían claros signos de ebriedad y, tras impactar contra la casa, intentaron huir del lugar

El choque generó pánico: “Casi matan a dos familias”, expresó uno de los vecinos, reflejando el temor compartido por quienes vivieron el episodio

Impacto fortuito sin víctimas

A pesar de la magnitud del accidente, no se registraron víctimas fatales. La vivienda, que estaba ocupada por dos familias, sufrió daños materiales, pero por pocos metros no hubo una tragedia de consecuencias irreversibles

Las brigadas de emergencia —incluyendo bomberos y policía— llegaron rápidamente para asistir a las familias y asegurar la escena. Las autoridades investigan los pormenores del siniestro y han reportado que ya se investiga el estado de los conductores y sus posibles imputaciones