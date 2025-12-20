Un hombre de 63 años murió tras descompensarse cuando conducía un auto por el centro de La Plata y estuvo cerca de atropellar a un trabajador de un local de comidas rápidas que estaba limpiando las mesas.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 10, cuando la víctima perdió el control de su Peugeot 208 gris, se subió a la vereda de Plaza Moreno, terminó chocando contra un puesto de hamburguesas y luego contra un árbol.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron el momento exacto del accidente. El recorrido descontrolado del auto generó pánico, pero milagrosamente no hubo personas atropelladas, a pesar de que el coche pasó a centímetros de un trabajador que limpiaba las mesas y de varias personas que caminaban por la plaza.

SE DESCOMPENSÓ AL VOLANTE, CHOCÓ CONTRA UN LOCAL Y MURIÓ



Un hombre de 63 años sufrió un infarto mientras manejaba por el centro de La Plata, perdió el control del auto y terminó incrustado dentro de un local de comidas de la Plaza Moreno. Un empleado del comercio logró salvarse… pic.twitter.com/FA7nHD5eO1 — Clarín (@clarincom) December 18, 2025

Quién era la víctima y cómo fue el operativo de emergencia

El hombre fue identificado como Juan Martín Lilli y, según trascendió, hasta hace algunos años se desempeñaba como representante legal de una empresa de transporte dedicada al traslado hacia aeropuertos.

De acuerdo a fuentes policiales, Lilli sufrió una descompensación al volante que derivó en un infarto. Tras el choque, personal del SAME llegó rápidamente al lugar y le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlo de urgencia al Hospital San Martín.

Puede interesarte

El automovilista ingresó al centro de salud con un paro cardíaco y falleció poco después. La muerte fue confirmada por fuentes del Ministerio de Salud bonaerense y de la Policía Bonaerense.

El choque provocó importantes daños materiales en el frente de El Pulpito, uno de los locales gastronómicos más conocidos de Plaza Moreno, frente a la Catedral de La Plata.