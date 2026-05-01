Un violento episodio de seguridad tuvo lugar este jueves en la ciudad de La Plata. Un nene de 12 años fue sorprendido por un delincuente cuando iba a la escuela, que lo golpeó, le sacó sus pertenencias y le robó hasta el buzo que llevaba puesto.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en calle 29 entre 529 y 530, una zona residencial de la localidad de Tolosa, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En las imágenes difundidas, se observa el momento en el que el ladrón lo atacó por la espalda y lo tiró al piso. El nene no opuso ninguna resistencia. Le sacó la mochila y le revisó los bolsillos hasta encontrarle el celular, que también se lo robó.

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Antes de irse, le pidió que le entregue también su ropa. El nene se desvistió de la cintura para arriba; el ladrón le sacó el buzo y se fue. En la huida se llevó puesto un cesto de basura, quedó enganchado y tuvo que luchar para liberarse.

El menor quedó semidesnudo y de rodillas sobre la vereda, poniéndose la remera. Cuando pudo vestirse, se agarró la cara con sus manos y se puso en cuclillas, totalmente conmocionado por lo que tuvo que atravesar.

🚨🇦🇷 INSEGURIDAD EN LA PLATA: ASALTARON A UN NENE DE 12 AÑOS CAMINO A LA ESCUELA



Un delincuente lo siguió varios metros y lo ATACÓ POR LA ESPALDA para robarle sus pertenencias.



Un cómplice lo esperaba en moto. pic.twitter.com/XyY2B2E2Sa — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) May 1, 2026

En el video también se observa que en ese momento, un vecino alertó la situación y salió corriendo detrás del delincuente con un palo. Sin embargo, de acuerdo con la información a la que se accedió, el ladrón se escapó de la escena y permanece prófugo de la justicia.