La víctima tenía heridas en la cabeza y signos de defensa en uno de los brazos. Las primeras informaciones apuntan a un crimen en ocasión de robo.

Un jubilado de 80 años fue hallado asesinado en su casa de la localidad de Villa Elisa, en el partido de La Plata. Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un homicidio cometido durante un robo.

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Copoleti. Vivía solo en la casa ubicada en calle 423 entre 7 y 8. El hallazgo ocurrió este lunes, cuando personal de la Comisaría 12ª llegó al lugar tras una alerta.

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El cuerpo fue encontrado dentro de un pequeño galpón de herramientas que se encuentra en el patio delantero de la propiedad. El hombre yacía en el piso, boca arriba, entre herramientas y una bicicleta.

De acuerdo con información de fuentes policiales y judiciales, Copoleti presentaba varios golpes en la cabeza y estaba sobre un charco de sangre.

La investigación comenzó luego de que el hijo del fallecido se preocupara porque no lograba comunicarse con su padre y le pidiera a una vecina de confianza que tenía llaves de la vivienda que fuera a ver qué pasaba. Al ingresar, la mujer se encontró con la escena y avisó de inmediato a la Policía.

En la inspección inicial se advirtió que no había accesos forzados. No se encontraron daños en las puertas ni ventanas de la casa, ni tampoco desorden en los ambientes. El teléfono celular de Copoleti estaba sobre una mesa y su auto estacionado en el garage.

Ante este escenario, se planteó la posibilidad de una muerte natural o un accidente, en el marco de una causa caratulada inicialmente como “averiguación causales de muerte” y tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°16 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

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Esa posibilidad quedó descartada por las pericias forenses. La autopsia reveló que Copoleti había sido golpeado con un objeto contundente. Además, en el cuerpo se identificaron signos de defensa en uno de los brazos.

Sumado a ello, con el correr de las horas los investigadores advirtieron la falta de algunos objetos, lo que reforzó la sospecha de un hecho de inseguridad.

Así las cosas, la principal hipótesis es que se trató de un crimen en ocasión de robo.

Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos en la causa. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar los movimientos alrededor de la vivienda.