La familia quiere localizar al conductor que se fugó.

Un nene fue atropellado en la zona de 72 y 146, y se encuentra en el Hospital de Niños de La Plata donde evoluciona de forma favorable.

El conductor huyó y la familia difundió una imagen del vehículo aunque no se logra percibir la patente.

Según informaron los familiares, el pequeño Benicio tiene 4 años. “Cuando lo quisieron parar se fue, lo dejó al nene tirado, con golpes en la cabeza. No sé qué tipo de persona hace ésto; no sabemos si era hombre o mujer pero se fue, dejó a una criatura lastimada” precisó una amiga de la familia.

Lo único que sabe es que siguió circulando por la calle 72 y dobló en la 149 a toda velocidad para escapar de la escena.

La tía de Benicio también realizó un posteo para solicitar cualquier tipo de información.

“Con vos aprendí lo que es rebeldía pura, bebé. Hoy te vi unas horitas y hablábamos que ibas a ser como yo y que yo tenía que prestarte mis muletas. La inocencia que tenés y la voluntad de ver las cosas. Le doy gracias a dios que estás con nosotros y que hoy podemos llenarte de besos”, señaló.

“Me hiciste doler el pecho de tanto llorar. Juro que me imaginé millones de cosas”, siguió la tía.

Y completó: “Para la persona que lo dejó tirado, ojalá nunca te duela el pecho de tanto llorar y que tu familia no sufra jamás como lo estamos sufriendo ahora. Ojalá que Dios cure ese corazón podrido que tenés y que vuelvas al menos a dar la cara y pedir disculpas, aunque no alcanza. No sabés el dolor que nos dejaste”.