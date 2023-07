La mamá de la menor sostuvo que desde hace tiempo su hija sufre acoso escolar y que las autoridades educativas no hacen nada: “Me dijeron que la saque de la escuela”.

Una madre denunció que su hija de 12 años fue víctima de una brutal agresión en el baño de un colegio en La Plata. Todo quedó registrado a través de una historia de Instagram.

El hecho ocurrió en la Escuela Media N° 26, ubicada en la calle 4 entre 62 y 63, y fue la propia mujer quién sostuvo que se enteró de la golpiza de su hija por redes sociales.

“Nadie me llamó del colegio para avisarme lo que esta muchacha le había hecho. Nadie asistió a mi hija. Tampoco llamaron a la ambulancia”, expuso.

En su relato, la mamá de la víctima remarcó que la adolescente sufre acoso escolar desde hace tiempo y que las autoridades nunca la escucharon.

Según lo informado por el propio hospital, la víctima sufrió politraumatismos en la cabeza y un traumatismo cervical por lo que le colocaron un cuello ortopédico: “Tenemos que ir cada 72 horas para que la revisen”.

El video de la agresión fue subido a Instagram por otra alumna que presenció la pelea y, en vez de separar, se detuvo a grabar la agresión y alentar la golpiza: “Vos dalee”, dice la historia.

Además, la mujer señaló que cuando fue hasta el colegio recibió una inesperada respuesta: “Fui a pedir explicaciones y me dijeron que saque a mi hija del colegio. Es una locura. Deben expulsar a quien casi mata a mi hija. Me la dejaron con cuello ortopédico y los directivos no hicieron nada”.

En el mismo sentido, manifestó: “Un nene salió de la escuela llorando porque le hacían bullying, se tomó un colectivo y terminó en Constitución porque estaba deprimido”.

Ante la falta de respuestas y de la agresión que sufrió su hija, decidió hacer la denuncia en la comisaría 9°: Ya no sé a quién recurrir. Encima me dicen que saque a mi hija del colegio, pero tengo a mis tres hijos ahí, no puedo cambiar mi vida por estos inoperantes”.