Un episodio insólito ocurrido en un hotel de Estados Unidos se volvió viral en redes sociales por la inesperada reacción de un grupo de policías. Todo comenzó con una llamada del dueño del establecimiento, quien alertó a las autoridades por una situación extraña dentro de una de las habitaciones.

Según el reporte, el responsable del hotel recibió quejas porque alguien llevaba demasiado tiempo encerrado en el baño y no respondía a los llamados. Ante la falta de respuesta y la preocupación por lo que pudiera estar ocurriendo, decidió pedir asistencia policial.

Los agentes llegaron al lugar, evaluaron la situación y se acercaron hasta la puerta del baño. En principio, el procedimiento parecía una intervención de rutina: abrir el acceso, comprobar si había una persona en peligro y asistirla en caso de ser necesario.

🇺🇸 | La policía de Gatlinburg recibió una llamada de emergencia de un hotel tras reportarse un oso negro encerrado en un baño.pic.twitter.com/FJBaO83NwS — Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 11, 2026

Sin embargo, cuando lograron destrabar la puerta, la escena cambió por completo. Los policías retrocedieron de inmediato y salieron corriendo de la habitación, sorprendidos por lo que apareció desde el interior : adentro había un oso.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre la sorpresa, el humor y la incredulidad. La secuencia se volvió viral por el contraste entre la aparente emergencia inicial y el desenlace inesperado.