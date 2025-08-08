Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada, por lo que tres personas fueron detenidas y seis fueron rescatadas en las últimas horas en la ciudad de La Plata, luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 19 de mayo, cuando una de las víctimas relató haber sido captada bajo falsas promesas de trabajo por una conocida, quien la contactó con una mujer apodada “La Clona”.

Según el testimonio, para comenzar a “trabajar” en servicios sexuales le exigieron el pago de sumas que ascendían a $30.000 diarios, además de otros gastos operativos y de publicidad en la página web Skokka.

La denunciante detalló que, durante su estadía, se presentó un grupo de cinco hombres que pretendía mantener relaciones sexuales simultáneamente, situación que la asustó profundamente y motivó su alejamiento.

El hecho dio lugar a tareas de vigilancia y seguimiento por parte de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas, que permitieron comprobar la veracidad de la denuncia.

El Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. Guillermo Atencio, y la UFI N°5 del Dr. Juan Ignacio Menucci, dispusieron cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de La Plata, incluida la vivienda donde funcionaba el prostíbulo.

En los operativos, se logró rescatar a seis mujeres, dos argentinas de 25 y 28 años y cuatro ciudadanas paraguayas de entre 24 y 45 años, provenientes de Berazategui, Avellaneda, La Plata y Berisso.

Entre los elementos secuestrados se encuentran 186 preservativos, prendas íntimas y seis teléfonos celulares, considerados clave para la causa.

Preservativos encontrados.



Las tres mujeres imputadas fueron identificadas como:

Erika Anabella Martínez (28), alias “La Clona” , sindicada como la regente del lugar.

, sindicada como la regente del lugar. Priscila Jazmín Martínez Veliz (25) , acusada de crear perfiles en la web de contactos.

, acusada de crear perfiles en la web de contactos. Macarena Aixa Cabello (32), señalada como la captadora de nuevas víctimas.

Las mujeres rescatadas fueron asistidas por la Dirección Provincial de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, que ya interviene con actuaciones individuales para cada una.

La causa fue caratulada como “trata de personas mayores con fines de explotación sexual”, bajo el expediente IPP N° 06-00-026038-25/00 y se encuentra en plena etapa de instrucción judicial.