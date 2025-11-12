Tres sospechosos fueron aprehendidos en la noche de este martes en Santa Fe al 7300, en la zona noroeste de Rosario, con un revólver calibre 38 y dos cuchillos. El procedimiento del Comando Radioeléctrico se hizo después de que el conductor de Uber que los trasladaba desde la ciudad de San Lorenzo se acercara hasta un móvil policial para indicar que notaba algo extraño en los pasajeros.

El operativo tuvo lugar pasadas las 22, cuando el chofer hizo seña de luces a un patrullero que transitaba por la zona. Inmediatamente, los agentes frenaron el Fiat Cronos negro y entrevistaron al automovilista, que exhibió la documentación correspondiente. Luego, requisaron a los pasajeros Eduardo Nahuel G. (19), Claudio Daniel S. (18) y Nahiara Aylín R. (18).

Además del revólver calibre 38 y los dos cuchillos, los policías incautaron tres celulares y una caja metálica que contenía dos cartuchos calibre 38.

Los tres aprehendidos fueron trasladados hasta la comisaría 12ª.