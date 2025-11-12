Inseguridad
La policía frustró un asalto a un chofer de aplicación en Rosario: hay tres detenidos y un revólver incautado
El Comando Radioeléctrico aprehendió a tres sospechosos en Santa Fe al 7300, después de que el conductor de la aplicación se acercara hasta un móvil policial para denunciar que presumía que iban a robarle
Tres sospechosos fueron aprehendidos en la noche de este martes en Santa Fe al 7300, en la zona noroeste de Rosario, con un revólver calibre 38 y dos cuchillos. El procedimiento del Comando Radioeléctrico se hizo después de que el conductor de Uber que los trasladaba desde la ciudad de San Lorenzo se acercara hasta un móvil policial para indicar que notaba algo extraño en los pasajeros.
El operativo tuvo lugar pasadas las 22, cuando el chofer hizo seña de luces a un patrullero que transitaba por la zona. Inmediatamente, los agentes frenaron el Fiat Cronos negro y entrevistaron al automovilista, que exhibió la documentación correspondiente. Luego, requisaron a los pasajeros Eduardo Nahuel G. (19), Claudio Daniel S. (18) y Nahiara Aylín R. (18).
Además del revólver calibre 38 y los dos cuchillos, los policías incautaron tres celulares y una caja metálica que contenía dos cartuchos calibre 38.
Los tres aprehendidos fueron trasladados hasta la comisaría 12ª.