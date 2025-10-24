Santa Fe
La policía intervino en una disputa entre vecinos en Nueva Pompeya: incautaron un arma
Ocurrió durante la tarde de este jueves en la cuadra de calle Pavón al 3800. Uno de los involucrados fue aprehendido. Se le secuestró una pistola semiautomática de grueso calibre.
Una violenta disputa entre dos vecinos de barrio Nueva Pompeya, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, ocurrió durante la tarde de este jueves.
Según trascendió, testigos del incidente se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar que un hombre había amenazado a otro con un arma de fuego, en la cuadra de calle Pavón a la altura del 3800.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó a la escena minutos después y aprehendió al sospechoso, un joven de 25 años.
Durante el procedimiento, fue incautada una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un cargador y decenas de balas.
Tras las rejas
El sujeto detenido y el arma secuestrada fueron trasladados a la Comisaría 8a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Puede interesarte
El muchacho sería imputado por amenazas calificadas, entre otros delitos.