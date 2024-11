Este viernes murió Roberto Giordano el reconocido estilista y empresario argentino. Tenía 79 años. El peluquero de los famosos estaba internado en el Sanatorio Mater Dei. Su muerte reavivó el recuerdo en redes sociales, sobre todo de los momentos más divertidos de su carrera.

La pregunta sobre el oxígeno realizada por Roberto Giordano se dio en su programa televisivo “El Peinado y la moda”, transmitido por el canal Metro. En este segmento, el estilista intentó plantear una cuestión sobre la relación entre las emisiones de un automóvil y la cantidad de árboles necesarios para compensar la pérdida de oxígeno.

Sin embargo, su formulación fue tan confusa que el mensaje se perdió, convirtiéndose en un momento humorístico y viral.

“¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar, justamente, que el árbol que da oxígeno. Indudablemente, uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno...”

“Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa, cuánto equivale él/los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, que tiene más de 120 años que le quita oxígeno?”, preguntó el peluquero.

Qué responde la Inteligencia Artificial a la confusa pregunta de Roberto Giordano

Un usuario de Twitter, el locutor y conductor Javier Fernández, recordó el momento y tuvo la idea de incluir al ChatGPT, una de las tecnologías que actualmente se roba todas las miradas.

Mediante la aplicación de la empresa OpenAI, le hizo la misma pregunta de Roberto a la inteligencia artificial y recibió una extensa respuesta.

El tweet se volvió viral y demostró nuevamente el sinfín de usos que posee ChatGPT, en este caso en la rama del entretenimiento.

No es la primera vez que “Javi” Fernández, reconocido por ser la voz en off de Sin Codificar, hace referencia a este video. Hace un par de años intentó realizar un análisis de la compleja pregunta.

“No me peguen, soy Giordano” : la recordada frase del estilista que se volvió viral antes de las redes sociales

La secuencia ocurrió el 27 de noviembre de 1995. Ese día, Boca y River se enfrentaban en el estadio Monumental. El estilista, fanático de Boca, estaba en la platea junto a sus dos hijos adolescentes. Cuando terminó el Superclásico, en el playón de estacionamiento, fue interceptado por la barrabrava de River. Lo tiraron al piso y lo atacaron salvajemente.

Boca, la pasión que le hacía doler el pecho

En medio de la desesperación, el peluquero invocó su propio nombre. “¡No me peguen, soy Giordano!”, gritó sin éxito: lo patearon hasta provocarle triple fractura de fémur. Estuvo dos años sin caminar con normalidad. Los médicos le salvaron la pierna colocándole una placa con 14 tornillos. Además, comenzó a sufrir problemas de corazón y tuvo que someterse a una serie de cirugías complejas.

“Después del no me peguen soy Giordano tengo que cuidarme cada vez que voy a la cancha de visitante. En la Boca eso no me pasa porque ya somos una familia", confesaría tiempo después.