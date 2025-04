La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este viernes un video inédito en el que el papa Francisco dedica emotivas palabras al pueblo mexicano y expresa su profunda devoción por la Virgen de Guadalupe. El mensaje fue recibido por la mandataria a través de un contacto personal y, tras algunas dudas, decidió hacerlo público por su valor simbólico y espiritual.

“Me lo envió una persona para los mexicanos y las mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita”, explicó Sheinbaum al presentar el video, especialmente dirigido a los católicos del país.

En las imágenes, el pontífice recuerda sus dos viajes a México: el primero como sacerdote y el segundo como Papa. Relata que durante su visita como líder de la Iglesia Católica, uno de los momentos que más lo marcó fue su encuentro con la Virgen de Guadalupe en la Basílica.

“Cuando estuve como Papa, lo que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a la guadalupana. Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar porque no me di cuenta”, contó Francisco con tono cercano.

Puede interesarte

El Papa también expresó su cariño por la cultura religiosa mexicana, destacando la especial devoción del país por “la señora”, en referencia a la Virgen de Guadalupe. “Es la madre de Dios por quien se vive, no lo olviden. Recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga”, concluyó.

Por otro lado, Sheinbaum informó que no asistirá personalmente al funeral del papa Francisco en Roma. En su lugar, el Gobierno de México estará representado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.