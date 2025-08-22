El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Si bien en un principio el partido ante el ´Calamar´ se iba a jugar con las tribunas Pavoni Alta y Baja clausuradas a fin de hacerle pericias tras los incidentes ante el equipo chileno, el principal funcionario de la seguridad bonaerense Javier Alonso confirmó que Independiente no hará de local en su estadio.

Según argumentó el ministro, el fiscal a cargo de la causa decidió clausurar el estadio en su totalidad por las pericias que deben realizarse. Asimismo, Alonso aseguró que el APreViDe y la Policia de la Provincia Buenos Aires solicitaron en tres oportunidades suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) insistió con continuar con el juego.

Esta tarde, iban a comenzar la venta de entradas populares y plateas del ´Rojo´ para el encuentro que se va a disputar el domingo a las 20.30 horas pero la fecha y horario podría sufrir modificaciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja a contrarreloj para conseguir un estadio fuera de la Provincia de Buenos Aires donde disputar el partido ante Platense.