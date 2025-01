El programa Desayuno Americano puso al aire un nuevo audio de una charla telefónica entre Wanda Nara y Mauro Icardi, pero con su hija Francesca escuchando toda la discusión.

"¿Qué problema tenés si es nuestra casa? No la tuya. La tuya la tenés llena de pendejos, nosotros tenemos animales", le dijo la conductora de Bake Off Famosos a su ex marido, recriminándole que se encuentre viviendo con La China Suárez y con los hijos que la actriz tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

"Pendejos ajenos, ridículo. Y no podés atender a tu hija en el día de su cumpleaños. Es un vergüenza", le reprochó Wanda, que se enojó mucho cuando el futbolista quiso que Rufina, la hija mayor de La China saludara a Francesca en su día.

💣EXCLUSIVO de #DesayunoAmericano: explosivos audios inéditos de Wanda Nara y Mauro Icardi



🗨️ "La prostituta que fue tu amante"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/ofR5ifIery — América TV (@AmericaTV) January 22, 2025

Icardi ignoró todo lo que le decía Wanda y solo respondió: "¡Qué linda que estás, Fran!".

Wanda se enojó todavía más y dijo frente a su hija que el jugador tenía otras prioridades: "Una vergüenza, la verdad. Dejalo Fran, que tiene otras prioridades. Andá a limpiarle el culo a Amancio, chau".

Puede interesarte

Icardi repitió "qué linda estás, Fran" y Wanda insisitó en mencionar al hijo menor de La China: "Andá a limpiarle el orto a Amancio, chau boludo".