Una tarde que comenzó con un paseo y un café terminó en un momento tenso y cargado de temor para dos mujeres que fueron amenazadas por un cuidacoches en pleno centro de la capital santafesina.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 19, cuando una de las víctimas se disponía a retirar su vehículo, estacionado sobre calle San Martín al 3100, cercanías de Suipacha, en la zona conocida como "la Recoleta Santafesina".

"Estaba con una amiga. Nuestras hijas salieron a tomar un helado, y nosotras fuimos a tomar un café a la Colella de San Martín y Suipacha. Dejé el auto enfrente de Sentir, y cuando volvimos a las 19:10, se nos apareció un trapito", relató una de las mujeres a El Litoral.

La situación escaló rápidamente cuando, tras negarse a darle dinero, el sujeto adoptó una actitud violenta. "Le dije que no tenía plata, aunque sí tenía. No le doy plata a los trapitos porque no está permitido que estén ahí. Pero se lo dije bien. Entonces se me arrimó, se puso a centímetros de mi cara y me dijo de mala manera que se llamaba Andrés, que era de la barra de Colón y que él estaba ahí porque están rompiendo vidrios, y que la próxima vez que vaya, lleve plata para colaborar", contó.

Puede interesarte



Visiblemente alterada por lo ocurrido, la mujer enfatizó que la amenaza fue directa y acompañada de una postura intimidante. "Se me vino encima, altísimo, rubio, amenazante. Me dio miedo. Le dije que sí, que la próxima lo iba a tener en cuenta. Pero no se puede vivir así. Están prohibidos y, sin embargo, siguen ahí, impunes", agregó.

Este tipo de situaciones, lejos de ser un caso aislado, refleja una problemática creciente en varios sectores de la ciudad, donde personas que actúan como cuidacoches informales imponen sus condiciones bajo amenaza, especialmente a mujeres.