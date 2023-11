Nati Jota estuvo en el programa que se transmite por streaming El loco y el cuerdo y que conducen Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, un ciclo que en general se habla del deporte, pero desde otro lado.

La conductora de Sería increíble en Olga repasó parte de su vida, cómo empezó su recorrido en las redes sociales, pero terminó contestando preguntas muy subidas de tono, mucho más que los comentarios que a veces ella misma expone en su propio programa.

Entre consultas sexuales y gestos algo chabacanos, los conductores la fueron llevando a que responda acerca de sus preferencias a la hora de elegir pareja o, incluso, para que cuente intimidades de terceros.

Puede interesarte

En el inicio de la charla, ni bien la saludó, “Duka”, como suelen llamarlo al expresidente de Independiente, le dio un beso a Nati Jota y la acompañó con la mirada hasta que se sentó a su lado.

En las redes, el video inmediatamente comenzó a viralizarse. “Gesto técnico mete el tipo”, escribió uno de los usuarios que compartió las imágenes, en referencia a la forma polémica del exdirigente deportivo de observar a su entrevistada.

Luego, hablaron de todo un poco, hasta que Azzaro comenzó con el interrogatorio sentimental. Frente a la consulta sobre cómo es en pareja, Nati Jota fue precisa. “No estoy en pareja hace rato”, sostuvo. “Pero ahora no es estar en pareja. Es estar en simultáneo”, arrojó Ducantezeiler. “A mí eso no me gusta. ¿A vos te gusta?”, repreguntó la animadora. “No, ¿pero yo voy a tener esa onda? Pero cómo está el teléfono, buscan 10 más”, lanzó “Duka”.

Más adelante, el periodista deportivo fue directo al plano íntimo. “¿Hay muchos pibes que toman Viagra de la edad tuya?”, buscó saber. “Nunca me pasó, creo. Me dijeron que me pasó y no me enteré”, aportó la influencer.

Con su clásica verborragia y su voz contundente, inclinándose hacia atrás en un gesto de autoridad, “Duka” pronunció una frase terminante. “Si tienen que tomar Viagra con ella terminó el mundo, boludo. Prendé un fósforo y que explote todo”, remarcó. “Se ponen nerviosos me dijeron. Andy en Perros de la calle me lo dijo. Yo siento que no, pero no sé”, agregó la chica. “Es para asegurar la bocha”, remató Flavio.

El debate siguió por el tema de la edad en la que se toma la pastilla que ayuda a evitar la impotencia. “¿A qué edad se empieza?”, replicó Nati Jota. “No hay edad”, dijo Azzaro. Rápida de reflejos, la conductora giró la cabeza y miró a su otro entrevistador. “Vos, ¿Viagra?”, le lanzó a “Duka” en la cara. Algo molesto, el exdirigente de El Rojo contestó que no. “Jamás en mi vida. Si no tengo con una mujer que me gusta, me pego un cohetazo”, explicó, con mucho énfasis.

La entrevista siguió por carriles mucho más personales y sexuales. Luego de mostrarle a la presentadora varios de los goles que hizo en los torneos de fútbol en los que juega, Azzaro fue directo. “¿Te gustan las minas?”, quiso saber.

“No particularmente. Me gustan los varones, pero tampoco ponga la cara de asco que vos pondrías si estarías con un chabón. ¿Me explico? Viste que en general el hombre heterosexual te dice no, ni en pedo, pero yo te digo ‘por ahora no’”, sostuvo la conductora.

Puede interesarte

Azzaro le comentó que para él “la mujer es más linda que el hombre”, a lo que su entrevistada dijo que estaba de acuerdo. “Pienso eso, sí. Pero no me gustan las mujeres”, sostuvo. “¿Te diste un beso alguna vez con una mujer?”, pinchó más el periodista deportivo.

“Sí. Me parece divertido”, replicó Nati Jota. Otra vez con un tono muy arriba, “Duka” le reprochó a su compañero la consulta que hizo. “Eso no es nada Flavio”, dijo. “¿Vos te diste un beso con un chabón?”, le preguntó el conductor.

Entonces, Ducantenzeiler cerró con una consulta que llamó mucho la atención por lo brutal de la formulación. “Estás preguntando boludeces. Preguntale si tuvo sexo oral con una mujer”, exclamó. “Ay, Duka”, respondió Nati Jota, mientras miraba, incómoda, para otro lado.