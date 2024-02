En medio de sus shows, grabaciones y compromisos, Abel Pintos decidió tomarse una noche para sorprender a un cantante que hacía un show tributo de él. Para eso, el artista viajó a la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires, donde revolucionó a todo el lugar con su presencia.

Al llegar, el autor de ‘No me olvides’ movilizó a toda la gente, quienes sacaron sus celulares para registrar el momento mientras la figura de la música se movía por los pasillos del restaurante. Sin embargo, el instante de mayor asombro se lo llevó el propio cantante que estaba realizando el tributo, Nahuel Ponce. El artista, que luce un look similar al de Abel y se viste como él, no pudo ocultar su cara de sorpresa y hasta se sacó los lentes al ver que Pintos entraba al salón.

Una vez en el escenario, ambos se dieron un abrazo y Abel continuó cantando la canción que Ponce estaba interpretando. Mientras el cantante de ‘Oncemil’ lo tomaba del hombro, el joven no salía de su asombro, sonreía y abría los ojos como intentando asegurarse de que lo que veía era real.

Puede interesarte

Luego, Pintos tomó el micrófono y expresó su felicidad por estar presente. “Primero le quiero dar las gracias por el apoyo que le están dando a él porque de alguna forma me están apoyando a mí. De verdad te voy a contar por qué estamos los dos acá: “Hace dos días veo en mi Instagram, en realidad siempre veo que en distintos lugares hay personas que hacen esto del tributo, viste. Cuando yo era chico, cuando recién llegué a Buenos Aires, mi salida del fin de semana era ir a ver en la época del furor de los tributos de Sabina y de Arjona, entonces yo iba por los bares y veía a los artistas que hacían tributos de ellos, estamos hablando del año 2001″, comenzó diciendo.

Así, el compositor continuó con su relato y rememoró aquellos años: “Y claro yo veía con el amor y el respeto con el que hacían eso, y la magia con la que invitaba al público a vivir ese concierto de la misma manera en la que vivían los conciertos de Sabina y de Arjona. Me parece muy emocionante cuando empecé a enterarme que hay gente que hace eso con mis canciones, a mí me parece una locura, me parece un gesto hermoso. De alguna forma me dije ‘se juntaron todos los planetas, estoy en Buenos Aires, tengo el tiempo, me voy a caer en Glew a darte las gracias y en nombre tuyo a través de ustedes y sus conciertos’”.

Luego, a través de las redes sociales, Ponce le agradeció a Pintos: “No tengo palabras para describir la epicidad del momento que acabo de vivir. Sos enorme Abel, infinito agradecimiento, por tu humildad y grandeza. Es un honor haber cantado un ratito juntos, gracias. Atesoraré este momento por el resto de mis días. Sos enorme”.

Puede interesarte

Al mismo tiempo, Abel Pintos compartió un video en donde muestra cómo fue su llegada al lugar, allí relata cómo se enteró del tributo que realizaba Nahuel Ponce y por qué decidió ir a sorprenderlo: “Hace unos días atrás me llega un flyer de Instagram de una birrería de Glew que presentaba un tributo a Abel Pintos. Según decía ‘el mejor tributo a Abel Pintos’ y pensé en ese momento que hace rato que se que ha personas en distintos lugares que hacen esto. Incluso he visto videos de casamientos, de cumpleaños de 15 y siempre me sentí muy halagado por esta situación”.

Luego continuó: “Cuestión que se encajan varias piezas que son difíciles de encajar. Estoy en Buenos Aires, tengo tiempo, pegué el grito y agarraron viaje al toque. Con la ilusión de poder darle las gracias”. La sorpresa de Abel se da un un momento de suma felicidad para él, ya que el cantante anunció que espera otro hijo con Mora Calabrese. “Cuando estemos esperando nuestro tercer hijo no diremos nada, pero habrá señales”, manifestó la pareja en una publicación en conjunto que realizaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram. En las imágenes, Mora muestra su pancita de embarazada mientras que Abel no puede ocultar su felicidad.