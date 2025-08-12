Wanda Nara conversó con algunos medios que la esperaban en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que viaje a México, donde cumplirá con algunos compromisos laborales. Fiel a su estilo, no esquivó ningún tema y se refirió a una noticia que generó mucha sorpresa: la reconciliación de L-Gante, con quien tuvo una suerte de romance, y Tamara Báez.

Durante una charla con Puro Show (eltrece), la mediática confirmó que logró construir una amistad con el referente de la cumbia 420 a pesar de los rumores recientes acerca de que habrían tenido algunas noches de pasión en Ibiza.

Mostrándose muy superada con la situación, aclaró: “Ahora volvió con la ex, Elián es así. Nunca le haría un planteo. Yo lo felicito”.

Además, aseguró que tanto al cantante como a otras relaciones pasadas siempre les aconseja que prioricen el amor: “Si están enamorados y están bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”.