"La Reini" compartió en sus redes el divertido blooper que vivió junto a una amiga cuando una tormenta las sorprendió en plena autopista.

Sofía Gonet lleva varios días de relax y disfrute en Miami (Estados Unidos), pero no todo salió como esperaba. Lo que prometía ser un paseo glamoroso por las calles de Florida a bordo de un exclusivo auto descapotable, terminó convirtiéndose en un verdadero blooper viral.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer compartió el desesperante (y a la vez gracioso) momento en que una lluvia torrencial comenzó a caer mientras circulaba con una amiga, con el techo abierto. "Cuando te hacés la linda en el descapotable y se larga a llover", escribió con ironía, riéndose de ella misma.

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En el clip, se escucha a Sofía y a su amiga entre gritos y risas nerviosas al notar que, por la velocidad y el clima, el sistema del vehículo no respondía. "No sube, mantenelo apretado", gritaron, mientras el interior del auto quedaba completamente mojado.

Ya con el auto parado y a resguardo, Sofía mostró las consecuencias: ambas completamente empapadas, además del tapizado del vehículo alquilado "¿Por qué todo nos sale mal siempre?", se preguntó, tomándose con humor el percance que rápidamente alcanzó miles de reproducciones.