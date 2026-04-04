El cadáver de un jubilado, de 86 años, fue encontrado el viernes, en estado de descomposición, en la vivienda en la que residía el octogenario, en un macabro y misterioso suceso registrado en La Rioja. Por el caso, los investigadores demoraron a un hijastro del fallecido, ya que se cree que habría convivido seis meses con el cuerpo de su padrastro.

Voceros judiciales revelaron que el muerto fue identificado, en forma oficial, como Carlos Bellora.

Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo cuando los integrantes de la comisaría 6ª arribaron a una finca situada en la calle Carlos María Quiroga al 200, en el Barrio Ferroviario, donde hallaron el cadáver del hombre.

Trascendió que el occiso yacía en un patio trasero, en estado de putrefacción y cubierto por un acolchado.

En el inmueble también estaba un hijastro del morador, de 50 años, quien fue demorado por las autoridades.

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La hipótesis de los funcionarios

Hasta el momento, se asegura que la víctima perdió la vida hace seis meses y que el sospechoso habría convivido durante todo ese tiempo con el cuerpo.

Miembros del Departamento de Homicidios y de la Policía Técnica Judicial investigan lo acontecido.

Intervino en la causa penal la jueza María Cecilia Córdoba.