El romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, que nació bajo el manto de la controversia como una relación prohibida, se encuentra ahora en plena exposición pública tras la confirmación oficial de su vínculo. Con Wanda Nara fuera del panorama sentimental del futbolista, el nuevo capítulo en la vida de ambos se muestra sin reparos. Sin embargo, la polémica sigue persiguiéndolos, y cada paso que dan, ya sea una publicación en redes o una salida en público, es motivo de escrutinio y debate.

Lo que comenzó como una salida romántica terminó con un aparente momento tenso que quedó registrado en un video viralizado por una testigo de la situación. En las imágenes, la pareja aparece sentada en un rincón del restaurante Gardiner, de la ciudad de Buenos Aires, intercambiando palabras en un tono que denotaba incomodidad.

Todo ocurrió cuando la cámara los captó en un mano a mano entre ellos. Mauro lucía serio, mientras la China gesticulaba con discreción, hasta que su expresión cambió abruptamente al notar que alguien los estaba grabando. Su mirada directa a la cámara dejó en evidencia su molestia, mientras que el delantero se mantuvo con la vista baja.

Según Gustavo Méndez, periodista que compartió el video, la persona que capturó el momento aseguró que “se armó”, sugiriendo que ambos estaban enfrascados en una discusión. La situación no pasó inadvertida y las redes sociales se inundaron de comentarios especulativos sobre lo que habría ocurrido en esa cena. “Parece que ella le avisó que los estaban grabando”; “Se nota que estaban discutiendo”; “Ya no los puedo ni ver, les juro”; “Esa mirada me da miedo”, fueron algunas de las reacciones que reflejaron tanto rechazo como fascinación por la pareja más mediática del momento.