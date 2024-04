Emiliano Pinsón contó que sus estudios médicos dieron mal.

El periodista, de 52 años, atraviesa un duro momento.

En los últimos días le confirmaron que el parkinson que tiene es más grave de lo que imaginaban por lo que, entre lágrimas, anunció que dejará de trabajar por las mañanas en DSports Radio.

“Este es mi último programa aquí a la mañana. El jueves fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un parkinson atípico. Eso quiere decir que no es el parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un parkinson que tiene un inconveniente: no está muy bien estudiado porque varía en su desarrollo”, expresó.

Qué es la enfermedad de Parkinson



La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta principalmente el sistema nervioso central, causando la disminución progresiva de la producción de dopamina, un neurotransmisor crucial para la coordinación motora y otras funciones cognitivas.

En Argentina, al igual que en otros lugares del mundo, esta enfermedad representa un desafío significativo para el sistema de salud debido a su prevalencia y su impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden variar ampliamente entre los pacientes, pero los más comunes incluyen:

Temblor: Es uno de los síntomas más reconocibles, generalmente comienza en las manos o los dedos en reposo y puede empeorar con el estrés o la ansiedad. Rigidez muscular: Los músculos se vuelven rígidos y tensos, lo que puede dificultar la movilidad y causar dolor. Bradykinesia (lentitud de movimiento): Los movimientos se vuelven más lentos y difíciles de iniciar, lo que puede afectar actividades cotidianas como caminar o vestirse. Problemas de equilibrio y coordinación: Los pacientes pueden experimentar dificultades para mantener el equilibrio y la postura, lo que aumenta el riesgo de caídas. Alteraciones en la marcha: La forma de caminar puede cambiar, volviéndose más arrastrada o con pasos más cortos. Problemas cognitivos: Algunos pacientes pueden experimentar dificultades con la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas. Trastornos del sueño: El sueño puede ser interrumpido por movimientos involuntarios durante la noche o por trastornos como el insomnio. Cambios emocionales: La depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo son comunes en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad de Parkinson se enfoca en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunas opciones terapéuticas incluyen:

Medicamentos: Los medicamentos que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro, como la levodopa y los agonistas dopaminérgicos, son fundamentales en el tratamiento de la enfermedad. Terapia física: La fisioterapia y la terapia ocupacional pueden ayudar a mejorar la movilidad, la fuerza muscular y la coordinación. Terapia del habla y del lenguaje: Estas terapias pueden ser útiles para abordar problemas de habla y deglución que pueden surgir en etapas avanzadas de la enfermedad. Cirugía: En casos seleccionados, la cirugía de estimulación cerebral profunda puede ser una opción para controlar los síntomas motores. Terapias complementarias: Algunos pacientes encuentran alivio en terapias complementarias como la acupuntura, el yoga o la musicoterapia, aunque su efectividad puede variar,

Es importante destacar que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson debe ser individualizado y supervisado por un equipo médico especializado, que puede adaptar las intervenciones según las necesidades específicas de cada paciente. Además, la investigación continua en este campo está en curso con el objetivo de desarrollar nuevas terapias que mejoren el manejo de la enfermedad y eventualmente encuentren una cura definitiva.