Survivor Expedición Robinson, el nuevo reality que está en la pantalla de Telefe desde el 15 de julio, capturó la atención de la audiencia con sus 24 participantes. Pero ese número va bajando. Primero fue Braian, y este jueves hubo un nuevo eliminado en la isla de Colombia.

Maru Corona, la joven de 32 años oriunda de Rosario y docente, quedó fuera de competencia por decisión del Concejo Tribal del campamento Norte conformado por el equipo rojo.

“Yo creo que mi familia ya está orgullosa por el hecho de ya estar acá y era lo que esperaba. Esto es un juego. Yo no considero que haya traiciones. Acá hay personajes y no personas. No hay que olvidarse de eso”, confesó la segunda eliminada del reality.

Durante la emisión, Marley les preguntó a los jugadores sobre la rivalidad que va surgiendo durante la convivencia y los participantes comenzaron a sacar los problemas a la luz. El primer conflicto se generó entre Inés y Fiorella.

Ambas participantes tuvieron un gran cruce y sacaron los trapitos al sol luego de que Julieta diera a conocer la noticia de que esta noche la gran mayoría del campamento iba a apuntar sus votos contra Fiorella.