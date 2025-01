En las últimas horas Cecilia Roth le respondió a Tomás Dente tras la contundente crítica del conductor de El impertinente por las polémicas declaraciones de la actriz sobre la censura a los actores.

“Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico”, sostuvo Cecilia Roth días atrás en una entrevista en EFE.

Fiel a su estilo, Tomás Dente apuntó contra la actriz en su programa. “Diciendo que los actores están censurados, que los actores no pueden hablar. Yo le pregunto Cecilia Roth, si los actores no pueden hablar, ¿cómo es que vos, en el presente, estás hablando y diciendo lo que decís? Que este gobierno censura las películas que hace Lali. Yo entro a Netflix y están todas las series que hizo Lali, que jamás vi una. Vas a Spotify y podés escuchar a Lali”.

Puede interesarte

El video que publicó en la cuenta del conductor fue respondido por la actriz con contundencia. “Un poco de comprensión de texto y no me grites“, le respondió Roth. Acto seguido, nuevamente en el espacio de El impertinente, Tomás Dente volvió a apuntar contra la actriz. “No hablamos con Cecilia Roth. No es un ida y vuelta. Estamos rescatando lo que dijiste y estamos haciendo una crítica fundamentada”, comentó el conductor. Asimismo, volvió a remarcar que estamos en democracia y no hay censura. “Vivimos en un país democrático“.