La Selección Argentina se medirá este viernes ante Mauritania en un partido amistoso que se disputará desde las 20:15 en La Bombonera. El encuentro forma parte de la preparación del equipo de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 y se da luego de la suspensión de la Finalissima frente a España.

El conjunto nacional vuelve a presentarse en el país en el marco de una nueva fecha FIFA, en lo que será uno de los últimos compromisos en suelo argentino antes de la Copa del Mundo. En este contexto, la Selección Argentina buscará mantener su ritmo competitivo y continuar con la evaluación del plantel.

El amistoso se organizó en un escenario particular, luego de que se cancelara el duelo ante España por diferencias entre Conmebol y UEFA respecto a la sede del encuentro.

Mauritania afrontará una experiencia inédita al enfrentarse con el actual campeón del mundo en territorio argentino. El seleccionado africano no logró clasificarse al Mundial 2026 y quedó eliminado en la fase inicial de las Eliminatorias.

El equipo dirigido por Aritz López Garai llega a este compromiso sin haber confirmado su formación, aunque se espera que en las próximas horas defina el equipo titular.

Para la Selección Argentina, el encuentro representa una oportunidad para seguir probando variantes y sostener el nivel mostrado en las últimas presentaciones.

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Posible formación y cómo ver el partido

De cara al partido, el cuerpo técnico analiza distintas alternativas en el equipo titular. Entre las opciones, se evalúa la presencia de Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli en el arco.

En defensa podrían jugar Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. En el mediocampo se perfilan Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández.

En la delantera, Lionel Messi encabezaría el ataque junto a Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada.

El partido de la Selección Argentina ante Mauritania se podrá ver en vivo por Telefé y se disputará en el estadio Alberto J. Armando, en la ciudad de Buenos Aires, desde las 20:15.