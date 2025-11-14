La Selección Argentina cerró su calendario deportivo 2025 con una victoria 2-0 ante Angola, en un amistoso disputado este viernes en el estadio Estadio 11 de Novembro en Luanda.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni aprovechó para realizar distintas pruebas pensando en el camino al Mundial 2026 y así sumar minutos de juego ante un rival difícil en su casa.

Goles, debuts y pruebas

Los tantos llegaron por intermedio de Lautaro Martínez, que abrió el marcador tras una asistencia de Lionel Messi; y luego el propio Messi selló el 2-0 con otro pase del delantero.

Asimismo, el cuerpo técnico dio lugar al debut de varios futbolistas: Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli ingresaron en el transcurso del partido y sumaron sus primeros minutos oficiales con la Mayor.

El amistoso tenía además un significado especial para Angola, que celebraba los 50 años de su independencia, lo que le otorgó al partido una relevancia simbólica fuera de lo meramente deportivo.

Para Argentina, más allá del resultado, se trató de una oportunidad para ajustar detalles de cara a la lista final para la cita mundialista y rotar jugadores para verlos en acción.

Qué sigue

Con este cierre de año, la atención ahora se traslada al 2026, al proceso de preparación y a la conformación del grupo que participará en el Mundial. Scaloni mostró que mantiene firme la estructura del plantel campeón, pero también está dispuesto a darles rodaje a nuevos valores. Siendo las mayores incógnitas hasta ahora, los laterales suplentes y quien será el 3er centro delantero.