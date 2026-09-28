La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los horarios para los tres partidos amistosos que el equipo dirigido por el entrenador Lionel Scaloni disputará en el país. Esta serie de encuentros forma parte de la preparación del plantel de cara al próximo ciclo mundialista.

El primer compromiso será frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este encuentro marcará el inicio de una seguidilla de tres partidos en apenas seis días, permitiendo al cuerpo técnico evaluar a los 35 futbolistas convocados que ya se encuentran concentrados en el predio de la AFA.

La actividad continuará el sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, donde la Selección Argentina se medirá ante Burkina Faso. Este duelo será una oportunidad clave para que el director técnico pruebe variantes y otorgue minutos a los jugadores que buscan consolidarse en el equipo nacional.

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El cierre de esta serie tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en el Monumental, frente a Benín. Esta jornada contará con un significado especial, ya que será la despedida de Lionel Messi del público argentino con la camiseta de la Selección. Para este último partido, tanto Lionel Messi como Nicolás Otamendi estarán disponibles para cerrar su etapa con el equipo nacional ante los hinchas.