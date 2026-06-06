El partido de jugará desde las 21:00 de la Argentina en el Kyle Field de College Station, en Texas. Será transmitido en directo por TyC Sports, Telefe y LPF Play.

Se trata del primer ensayo previo al Mundial, en el que Lionel Scaloni probará jugadores y reservará otros que llegan tocados a la cita máxima de la FIFA. El entrenador confirmó que Juan Musso será el arquero titular.

La Selección no contará con Dibu Martínez, Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Julián Álvarez y posiblemente tampoco con Lionel Messi.

El segundo y último amistoso se realizará el martes próximo ante Islandia en Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

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El debut de la Selección argentina en el Mundial está pautado frente a Argelia, el martes 16 a las 22:00 en Kansas.

