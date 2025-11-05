En un acto cargado de expectativa y orgullo nacional, se presentó la camiseta oficial que la Selección Argentina llevará en el próximo Mundial 2026. El evento, difundido por redes de la marca patrocinadora, mostró al capitán Lionel Messi luciendo la indumentaria con la que la albiceleste buscará renovar su título.

La nueva camiseta incluye un detalle simbólico: en la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1893”, en homenaje al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta pieza de diseño integra tradición e identidad, y fue destacada por la marca como “la más linda de todas”, en alusión al valor emocional que conlleva para los aficionados.

En lo que respecta a precios, la versión estándar fue fijada en $ 199.999, mientras que la edición con el número 10 de Messi alcanza los $ 219.999. Por su parte, la variante femenina de la camiseta se ofrece a $ 119.999. Toda la colección estará disponible a partir del día siguiente en el sitio web oficial de la marca.

Con la imagen de la Pulga, se presentó la indumentaria que la Albiceleste lucirá en la próxima Copa del Mundo. (Foto: Instagram)

La presentación despertó una gran repercusión entre los hinchas argentinos, que ya comenzaron a planear cómo conseguir la nueva casaca

La presentación llega en un momento de gran expectativa futbolística: con la vista puesta en el torneo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, la Selección Argentina busca mantenerse en lo más alto. Y esta camiseta se convierte —más allá del diseño y del precio— en un símbolo visible de ese desafío.