La Selección Argentina y Jordania jugarán este sábado desde las 23 en el Dallas Stadium, en el marco de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Scaloni confirmó que Messi será suplente.

La Albiceleste cerrará la primera fase en busca de terminar con puntaje ideal ante el ya eliminado combinado asiático.

El partido se podrá ver mediante las pantallas de DGO, Disney+, Telefe, TV Pública y TyC Sports.

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Las probables formaciones de Argentina vs Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.