Argentina afronta este sábado una nueva prueba de alto voltaje en el Mundial 2026. Desde las 22, la Selección enfrentará a Suiza en el estadio de Kansas City por los cuartos de final, con el objetivo de dar otro paso en la defensa del título y meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

El equipo de Lionel Scaloni llega al cruce después de una serie de partidos exigentes. Primero superó a Cabo Verde en una llave cerrada de 16avos de final y luego consiguió una clasificación épica ante Egipto, en un encuentro que volvió a poner a prueba el carácter competitivo de la Albiceleste.

Tras la última práctica, el entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de repetir el equipo que logró avanzar en octavos. La idea no aparece como un dato menor: en una instancia sin margen de error, Scaloni evalúa sostener una base que respondió en un contexto de máxima tensión.

Del otro lado estará Suiza, un rival que atraviesa un Mundial histórico. El seleccionado europeo no disputaba los cuartos de final desde 1954, edición en la que fue anfitrión, y llega con impulso luego de eliminar a Colombia por penales tras un empate sin goles.

Lionel Messi vuelve a ser el gran foco de la previa. Con ocho goles en el torneo, el capitán argentino se ubica entre los máximos artilleros del Mundial junto a Kylian Mbappé y sostiene un nivel determinante a los 39 años, en una campaña que lo mantiene como figura central del seleccionado.

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El ganador del duelo entre Argentina y Suiza jugará las semifinales ante el vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega. Ese partido está previsto para el miércoles 15 de julio en Atlanta, por lo que la llave puede dejar a la Selección a solo un paso de una nueva final mundialista.

El encuentro será arbitrado por el portugués João Pinheiro y tendrá transmisión en directo para Argentina por TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+ Premium. Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, definición por penales.