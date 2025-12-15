Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con lluvia a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante la mañana e irán mejorando las condiciones durante la mañana según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones durante la tarde/noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 27º, bajando a 19° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1006.9 hPa, viento sudeste a 21 km/h y visibilidad de 8 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 29°. Estará despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el miércoles se espera un cielo despejado en la mañana y parcialmnete nublado en la tarde - noche. La mínima será de 19º y una máxima de 30º.

Finalmente, el jueves tendrá cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 21º y una máxima de 37º.