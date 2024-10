La ruptura entre AuronPlay (35 años) y Gemita (29 años) ha captado la atención de millones de seguidores en las redes sociales y ha dejado una ola de controversia. Aunque los rumores de su separación comenzaron a circular hace aproximadamente un mes, fue recientemente cuando ambos protagonistas han comenzado a hablar públicamente del tema, dejando ver un panorama más complejo de lo que se percibía en un principio.

Todo empezó cuando Gemita, durante uno de sus directos en Twitch, decidió bromear sobre la infidelidad que cometió, un tema que ya se rumoreaba en redes. En tono sarcástico, la creadora de contenido lanzó la frase: «Estaba ocupada siendo infiel, ¿demasiado pronto para hacer bromas o ya las puedo ir soltando? Mi psicóloga ha dicho que por lo menos me una al meme». A pesar de la risa inicial, poco después adoptó un tono más serio y se dirigió a su audiencia para aclarar que no tiene la intención de dar detalles sobre su ruptura. Según ella, hacerlo implicaría exponer aspectos privados que no desea compartir públicamente, afirmando que «si digo lo más banal y lo que espera todo el mundo, nadie me va a creer».

Gemita también abordó el «juicio público» al que ha sido sometida por su condición de figura mediática. Aseguró que, aunque es consciente de que su vida privada está más expuesta, no está dispuesta a justificar sus acciones o dar explicaciones para que la gente la crea. Finalizó su intervención diciendo que para ella lo importante es que AuronPlay «sabe la verdad» de lo que sucedió y que esta experiencia le ha permitido ver en quién puede confiar y en quién no.

La respuesta de AuronPlay no tardó en llegar. Durante un directo en su canal de Twitch, el streamer habló sin rodeos sobre el impacto emocional que la ruptura había tenido en su vida. Después de semanas de silencio, finalmente compartió con su audiencia lo difícil que había sido el último mes, confesando que septiembre fue uno de los momentos más duros de su vida. «Ha sido un mes muy, muy, muy jodido, la verdad. Un mes donde no he descansado, donde simplemente he estado mal«, reveló Auron, visiblemente afectado.

Lo que más lo hirió, según sus propias palabras, fue el enfoque que Gemita le dio al tema, bromeando sobre la infidelidad y restándole importancia a lo sucedido. «Le recomiendo cambiar de psicóloga», respondió AuronPlay de manera contundente, en referencia a los comentarios de su expareja sobre «unirse al meme». El streamer explicó que para él la situación había sido extremadamente dolorosa, mencionando que canceló proyectos y rechazó oportunidades profesionales debido al estado en que se encontraba. «Yo soy quien se ha llevado el trauma, no la otra persona», confesó, dejando entrever el profundo malestar que le causó toda la situación.

Pero la historia no terminó ahí. Poco después, Gemita publicó un video donde fue más allá de las bromas y denunció manipulación en su relación con el streamer. Según ella, durante su tiempo juntos, permitió comportamientos tóxicos porque sentía que se los merecía. «He dejado pasar comportamientos de manipulación porque creía que me los merecía», confesó. También afirmó que, después de la ruptura, Auron trató de cambiar su decisión recurriendo a su influencia y a personas de su entorno para presionarla. «Ha intentado que cambiase de opinión utilizando todo lo que tenía a su alcance, ya sea su posición social para amenazar mi carrera, o contactando a conocidos míos para sacar información sobre mí o contar barbaridades«, añadió Gemita.

A raíz de la polémica, algunos compañeros y creadores de contenido no han dudado en manifestar su apoyo a AuronPlay. Ibai Llanos (29 años), una de las figuras más populares en Twitch, mostró su solidaridad de manera sutil en uno de sus directos, afirmando: "No me gusta meterme en temas privados de los demás, pero hay momentos en los que el respeto es clave, sobre todo cuando alguien está pasando por un mal momento". Por su parte, TheGrefg, quien tiene una relación de amistad con ambos, expresó su empatía en redes sociales: "Es difícil ver a dos personas a las que quieres pasarlo mal, espero que encuentren paz y sigan adelante de la mejor manera posible".

AuronPlay y Gemita protagonizaron una de las historias de amor más seguidas en el mundo de los streamers. La relación entre ambos se confirmó en redes sociales tras varios meses de rumores y especulaciones, cuando empezaron a compartir momentos especiales en sus plataformas. En su momento, sus seguidores estaban encantados de verlos juntos, y la pareja parecía inseparable. Las imágenes de ambos en eventos públicos y en sus redes mostraban una relación sólida, aunque detrás de las cámaras las cosas parecían ser más complicadas.

Ahora, tras la ruptura y las acusaciones mutuas, su historia ha tomado un giro amargo, dejando una serie de declaraciones encontradas y heridas abiertas. Aunque los dos han tratado de seguir adelante, el escándalo y las reacciones de sus seguidores siguen alimentando la controversia sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Mientras tanto, tanto AuronPlay como Gemita han dejado claro que no planean compartir más detalles de lo sucedido, prefiriendo centrarse en sus carreras y en tratar de pasar página.