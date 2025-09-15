La serie "Adolescencia" fue la gran ganadora de la 77ª edición de los Premios Emmy 2025, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense. Este drama psicológico, aclamado como "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas", obtuvo seis premios, incluyendo el de La serie "Adolescencia" arrasó en los Premios Emmy 2025

Stephen Graham, protagonista y uno de los creadores de "Adolescencia", fue también uno de los grandes protagonistas de la noche al llevarse dos premios: mejor actor principal y mejor guion para una miniserie o película para TV, compartido con Jack Thorne.

Otra gran premiada fue la miniserie de comedia "El estudio", que se llevó cuatro galardones, incluyendo el de mejor actor principal para Seth Rogen. Además, Rogen recibió reconocimientos por mejor dirección y mejor guion en serie cómica, este último compartido con Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.

Las series "The Pitt", "Severance" y "Hacks" también lograron múltiples premios, destacándose en sus respectivas categorías.

Entre los ganadores principales se encuentran "The Pitt" como mejor serie dramática y "El estudio" como mejor serie cómica. Britt Lower y Noah Wyle fueron reconocidos como mejor actriz y actor principal en serie dramática, respectivamente, mientras que Jean Smart y Seth Rogen se llevaron los premios en las categorías principales de comedia.

En miniserie o película para TV, Cristin Milioti fue premiada como mejor actriz principal por "El Pingüino" y Stephen Graham como mejor actor principal por "Adolescencia". En las categorías de reparto, Katherine LaNasa, Tramell Tillman, Hannah Einbinder, Jeff Hiller, Erin Doherty y Owen Cooper destacaron por sus actuaciones.

Los premios a guion y dirección reconocieron el talento detrás de cámaras, con Dan Gilroy ganando por la serie dramática Andor y Seth Rogen por "El estudio" en comedia. En miniserie, Jack Thorne y Stephen Graham fueron premiados por el guion de "Adolescencia", mientras que Philip Barantini obtuvo el galardón a la mejor dirección.

En otras categorías, "The Traitors" ganó como mejor concurso de telerrealidad, "Last Week Tonight With John Oliver" se llevó premios a mejor serie y guion de programa de variedades, y "The Late Show with Stephen Colbert" fue reconocido como mejor programa de entrevistas.

La 77ª edición de los Emmy reafirmó la calidad y diversidad de la televisión actual, premiando tanto a nuevos talentos como a producciones consolidadas.