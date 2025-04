HBO encendió nuevamente la emoción entre los fanáticos del universo mágico de Harry Potter con un anuncio muy esperado. El lunes se confirmó a seis actores que formarán parte del elenco principal de la serie de la famosa saga de J. K. Rowling. Con esta noticia, crece la expectativa por ver cómo se reinventará la historia en un nuevo formato, que mantendrá la fidelidad al universo original que marcó a varias generaciones.

El proyecto contempla una temporada por cada uno de los siete libros, lo que permitirá una narración más detallada y profunda siendo fiel al material original. Con el rodaje previsto para los próximos meses, la serie se perfila como uno de los proyectos más esperados del mundo del entretenimiento de los próximos meses.

Conocé a los actores

John Lithgow como Albus Dumbledore

El prestigioso actor estadounidense, ganador de múltiples premios Emmy (6), Tony (2) y Olivier (1), y nominado al Oscar y al BAFTA, se pondrá en los zapatos del legendario director de Hogwarts. Su trayectoria en cine, televisión y teatro augura una versión profunda y emocional del querido Dumbledore, que en el cine fue interpretado por Richard Harris y Michael Gambon.

Janet McTeer como Minerva McGonagall

La reconocida actriz británica, ganadora del Tony, el Globo de Oro, el Olivier y dos veces nominada al Oscar, aportará su talento al rol de la estricta pero entrañable profesora McGonagall, papel que inmortalizó Maggie Smith.

Paapa Essiedu como Severus Snape

Uno de los papeles más complejos de la saga recaerá en Essiedu, conocido por sus actuaciones en I May Destroy You y The Lazarus Project. Snape, personaje que inmortalizó Alan Rickman en la gran pantalla, representa un desafío actoral que Essiedu parece listo para asumir.

Nick Frost como Rubeus Hagrid

El actor y comediante británico, recordado por sus papeles en comedias como Shaun of the Dead y Hot Fuzz, dará vida al carismático guardabosques de Hogwarts. Su carisma encaja a la perfección con la ternura y la calidez que caracterizan a Hagrid, personaje que interpretó Robbie Coltrane en el cine.

Luke Thallon como Quirinus Quirrell

Thallon, un actor joven con formación teatral, ha llamado la atención en la escena británica por su versatilidad. Interpretará al primer profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras que enfrenta Harry, el cual previamente fue encarnado por Ian Hart.

Paul Whitehouse como Argus Filch

El experimentado actor y comediante británico, ganador de cinco premios BAFTA, será el nuevo rostro del celador de Hogwarts. Filch, una figura autoritaria con toques cómicos, previamente fue interpretado por David Bradley.

“Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a verlos dar nueva vida a estos queridos personajes”, dijeron Francesca Gardiner, directora creativa y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director y productor ejecutivo de la serie.

Fecha de estreno

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, se estima que la serie de Harry Potter podría llegar a la plataforma Max entre fines de 2025 y comienzos de 2026. Todavía se está a la espera de confirmación de los demás actores, sobre todo del trío de oro: Harry, Ron y Hermione.

Mientras tanto, el anuncio de una parte del elenco principal alimenta el entusiasmo de los seguidores de todas las edades, que esperan con ansias y nervios esta nueva interpretación de la historia que marcó a más de una generación.