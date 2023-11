Pampita miró seria a cámara y expresó: “Pedí un montón de veces que no se hable del tema”.

Pampita expresó su enojo con el notero de LAM, Santiago Sposato, ya que le hizo una incómoda pregunta relacionada a su polémica separación de Benjamín Vicuña en 2015.

La consulta del cronista de Ángel de Brito se dio a raíz de que días atrás en Bailando 2023, Cris Vanadia le pidió prestado el celular a la modelo y miró en vivo las últimas búsquedas en Google; una de ellas era referida al escándalo del motorhome con la China Suárez y su ex.

Lo que llevo a la modelo a decir “No me gusta que revuelvan porquería del pasado”, mirando a cámara, seria y con mirada penetrante.

El notero insistente le preguntó “¿Te trajo algún comentario de la familia la búsqueda de Google? Lo del motorhome y todo eso...”.

La jurado respondió tajante: “Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada” y explicó: “Lamentablemte pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”

Y continuó: “A mí no me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy”.

Para cerrar, remarcó “Mala suerte que ese día tenía esa búsqueda. Fue por un trámite”