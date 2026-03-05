El periodista deportivo Horacio Pagani lanzó una llamativa teoría durante un programa televisivo que rápidamente generó sorpresa entre sus compañeros de panel y repercusión en redes sociales.

En medio del debate sobre la organización de la próxima Finalissima 2026, que enfrentará a la Selección argentina con España, Pagani sostuvo que el conflicto internacional de Estados Unidos con Irán tendría relación con la elección de la sede del partido, que había sido designada en Qatar.

"Horacio Pagani":

Porque analizó la situación geopolítica en medio oriente. "La invasión a Irán fue para que la finalissima se juegue en Miami". pic.twitter.com/Po2dOf2kVs — Tendencias (@TTendenciaX) March 2, 2026

“Estados Unidos maneja todas las cuestiones. La invasión o el ataque a Irán fue para que se juegue el partido en Miami”, afirmó, según declaraciones.

La frase generó desconcierto inmediato en el estudio. Algunos panelistas reaccionaron con sorpresa y rechazaron la idea planteada por el periodista, mientras que otro integrante del programa agregó: “Me parece un poco fuerte”.

El comentario de Pagani se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento del programa y debatieron sobre la particular interpretación del periodista acerca de la política internacional y el fútbol.