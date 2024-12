La confirmación del vínculo entre Nacho Castañares y Coti Romero fue motivo de repercusión entre sus excompañeros de Gran Hermano, entre ellos las exparejas de los dos, La Tora Villar y Alexis “el Cone” Quiroga.

En este contexto, los medios fueron en busca de declaraciones en aquel momento y se comunicaron con la Tora para conocer su opinión. Así, a mediados de este año, los panelistas de LAM fueron en busca de la streamer por su ex vínculo amoroso con Nacho y su ex amistad con Coti.

Nacho Castañares y la Tora, una relación completamente desvanecida.

Allí, la conductora aseguró no haberse sorprendido con la relación. “Hazte a la fama y échate a dormir”, declaró Lucila Villar en ese momento, abriendo la hipótesis de un posible enojo y rechazo con su examiga.

Sin embargo, aseguró también no tener ningún vínculo con la correntina: “Es imposible tener un vínculo con alguien que dos semanas antes a ese video me dijo públicamente que conmigo tenía la mejor, que me quería, que era la amiga y después se haga la viva, pero bueno, eso es mambo de cada uno”.

Así se generó un quiebre que nunca más volvió a sanar entre la Tora y la novia de Nacho. No obstante, el pasado domingo 30 de noviembre la conductora del stream de Telefe visitó el programa de Martín Cirio y emitió algunas declaraciones sin ningún tipo de miedo.

Primero, la influencer comenzó afirmando que no quería ocultar nada: “preguntame lo que quieras”. A partir de esto, el youtuber fue directamente al grano y le preguntó si era amiga de Coty.

A diferencia de las últimas declaraciones a los medios, la Tora confesó que sí eran amigas, pero que negar esa relación le sirvió a ella para no quedar como una tonta delante de todos cuando los medios se enteraron de la relación entre su exnovio y su examiga.

“LAM subió la frase ‘hazte la fama y échate a dormir’ y todos lo tiraron para el lado de Coti. Me podía esperar cualquier cosa, pero no por ella”, continuó contando Villar para confirmar que la frase no era destinada a la correntina. Además, detalló que la modelo la llamaba llorando para negarle el rumor, que finalmente resultó ser verdad.

En este sentido, Lucila confirmó que el enojo fue por otro lado, y se quejó de la industria “machista” que automáticamente pensó que ella se refería a Coti, pero nunca insinuó que su rechazo podía estar dirigido a Nacho, que nunca dio declaraciones sobre la figura de la Tora.

Sin embargo, la pareja se muestra más enamorada que nunca y para la Tora eso no parece representar un problema. Mientras ellos presumen su relación en redes, Lucila continúa creciendo en el mundo del entretenimiento y abre nuevos caminos, lejos de quienes en algún momento formaron parte de su vida.