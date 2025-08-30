A cuatro meses de blanquear la relación, Lucila La Tora Villar se separó de su novio, Maximiliano Appap, el cantante líder de la banda de cumbia 18 Kilates.

A través de un video, Pepe Ochoa -el mismo que tiró la primicia del romance- confirmó la noticia desde la cuenta oficial de Instagram de LAM (América TV) y detalló los presuntos motivos que habrían llevado a la estrella de Telefe a tomar esta decisión. "Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más, terminó todo. Luego ampliaré”, expresó en primera instancia el panelista, hablando frente a la cámara de su celular.

Por su parte, en el pie de la publicación adelantó las razones: "Ella decidió dejarlo. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

La noticia llamó la atención, ya que apenas dos días antes Villar había compartido en Instagram un video junto a Maxi. Sin embargo, decidió eliminar todas las fotos en las que aparecían juntos. Cabe recordar que en mayo del corriente año, con un mensaje especial y un tierno video por el cumpleaños del cantante, la influencer había oficializado el inicio de su relación.