La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari provocó una profunda conmoción en la escena cultural argentina y generó una movilización espontánea de miles de seguidores en distintas ciudades del país. Durante toda la jornada del viernes, plazas, parques y espacios públicos se transformaron en puntos de encuentro para recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El principal homenaje tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde una multitud se congregó para cantar sus canciones, compartir recuerdos y rendir tributo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Banderas, remeras, bengalas y cánticos acompañaron una despedida cargada de emoción que se extendió durante varias horas.

Las tradicionales “misas ricoteras” también se replicaron en numerosas ciudades argentinas. Desde grandes centros urbanos hasta localidades del interior, seguidores de distintas generaciones se reunieron para celebrar el legado artístico del músico, cuya obra marcó a millones de personas durante más de cuatro décadas.

Mientras continúan las muestras de afecto, la familia del artista informará este sábado el lugar donde se realizará el velorio. Se espera una masiva concurrencia de fanáticos que buscarán darle el último adiós a quien se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina.

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La agenda de homenajes continuará durante el fin de semana. Además, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado brindarán un recital en Comodoro Rivadavia que tendrá un fuerte componente emotivo. El espectáculo se perfila como una nueva oportunidad para que miles de seguidores celebren la música y el legado de una figura irrepetible del rock argentino.