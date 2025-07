La vedette uruguaya Natasha Rey aseguró que Mauro Icardi le envió varios mensajes y un supuesto video íntimo, material que publicó en sus redes sociales. Según ella, el objetivo fue exponer una presunta infidelidad del delantero del Galatasaray, que actualmente está en pareja con La China Suárez. La difusión generó un fuerte revuelo y múltiples reacciones de los protagonistas.

Luego de subir ese contenido, Rey decidió poner su cuenta de Instagram en modo privado. Sin embargo, la medida no impidió que la red social la sancionara. Debido a las reiteradas denuncias de seguidores del futbolista y por infringir las normas de la plataforma, su cuenta fue dada de baja.

https://www.tiktok.com/@natashareyuru2/video/7530869748574194950?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7327039067803125254

Lejos de arrepentirse, la vedette reaccionó con enojo y recurrió a su perfil de TikTok para expresarse. Allí publicó un video haciendo playback de un audio que reflejaba su postura: “Queridos y distinguidos espectadores de mi canal y de mi Instagram, me place contarles y decirles a todos que nos tumbaron. Si me tumban a mí, los tumban a ustedes”.

En el mismo mensaje, añadió: “Tumbaron una batalla, pero no la guerrera. Me tumbaron mi cuenta de Instagram y déjenme decirles que ahora tengo más deseo de subir para arriba, más deseo de empezar desde cero. Me han tumbado 10 mil cuentas y cada vez vengo peor”.

La vedette ya había tenido problemas con el futbolista (foto: gentilezas)

En la descripción del video, escribió un mensaje que fue interpretado como una amenaza: “Ya me voy a hacer un canal de WhatsApp, quizás Telegram, subiré todo. Van a ver”. Además, cuando un seguidor le preguntó por la pérdida de su cuenta, respondió: “Me jaqueó el turco”, en clara alusión a Icardi. Con el correr de las horas, Rey recuperó su cuenta de Instagram, aunque decidió mantenerla privada.