Como en cada programa de La Voz Argentina (Telefe), Lali, Soledad, Miranda! y Luck Ra se disputan los mejores cantantes de la nueva emisión. En ese marco, este martes, un joven de 18 años impactó al jurado, provocó que todos los cantantes giraran sus sillas y demostró que no hay edad para desarrollar el talento.

Con el estudio casi a oscuras, Jaime Muñoz comenzó cantando “Desencuentro”, un tango de Aníbal Troilo con letra de Cátulo Castillo, popularizado por Roberto Goyeneche. Al cabo de unos segundos, Lali Espósito reaccionó y tocó el botón rojo. Inmediatamente, los demás integrantes del jurado siguieron sus pasos, generando la situación ideal, cuatro sillas dadas vuelta.

“Me quiero ir de esta silla. Dejartela ya e irme a mi casa”, comenzó diciendo Luck Ra en un intento por reflejar su admiración. Fue entonces cuando Lali dio el primer paso y expresó: “¿Cómo puede ser Jaime que tengas 18 años?. ¿Desde cuándo cantás?”. Luego de pensar unos segundo, el joven dijo: “Cantar desde que tengo conciencia. Y tocar, a los diez años mi papá me dijo "ahora vas a empezar a tocar de verdad”.

Puede interesarte

Al igual que el cordobés, la reina del pop argentino expresó su asombro: “Jaime, no sé qué equipo vas a elegir esta noche, pero yo te quiero agradecer el momento que me hiciste pasar. Sentí cada palabra. Tenés un talentazo y ojalá, yo sé que está difícil, pero ojalá consideres el Team Lali para seguir adelante en este show. Sos un capo capo”.

Mientras tanto, los integrantes Miranda! también buscó llevar al participante hacia su equipo. “Y aparte, que por más que te parezca una locura, dados vuelta se sentía que todo el sonido venía de un solo ser. Era como que tu guitarra y tu voz se acoplaban. Eras una misma persona, hiciste de tu instrumento tu cuerpo también y transmitiste con eso. Es espectacular. Y aparte de lograrlo a la edad que lo logras, de verdad que es admirable y al punto de la humillación estoy yo. Pero de verdad humilla Porque cantar así, tocar así”, afirmó Ale Sergi.

🥊 Jaime tiene 18 años, sanjuanino, boxeador… ¡y un cantor impresionante! Giraron las 4 sillas con su versión de Troilo 💥@sole_pastorutti le dijo a @lalioficial : “Te llevaste al posible ganador" 😱



👉 Mirá #LaVozArgentina con Nico Occhiato 📺 por @telefe y disfrutalo… pic.twitter.com/yWzaZx2jVG — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 2, 2025

En la misma línea, Juliana Gattas destacó el timbre de voz del joven: “Y a su vez, además de hacerlo perfecto, tu voz tiene una cosa muy original. Yo escuché que sonó un tango y escuché tu voz y dije: “Ah, no es lo obvio, el timbre de voz obvio para cantar tango”. Es tu propia voz. Y Lo hiciste bárbaro. Es muy original".

Al no poder salir de su asombro, Luck Ra quiso saber si Jaime tenía otra pasión. Fue entonces cuando el competidor reveló que hacía boxeo y que había llegado a consagrarse campeón de diferentes categorías. La situación generó el aplauso y las bromas entre los propios cantantes.

Pero más allá de esta situación, el momento de la verdad llegó, fue entonces cuando Jaime se tomó unos segundos y comentó: “La verdad es que es un placer para mí estar acá. Es muy difícil esta situación ahora para mí. Porque yo decía: “Si se dan vuelta los cuatro, me voy con este”. Y ahora no sé qué hacer. Me voy con Lali“.

En una taque de euforia, la cantante de “Disciplina” se paró de su silla y salió corriendo a abrazar al joven. “Gracias, no lo puedo creer, voy a llorar. No lo puedo creer, estoy en shock total”, afirmó mientras intentaba percatarse de lo sucedido. Desde su silla, Soledad felicitó a la reina del pop y se animó a expresar: “Lali, te llevaste el posible ganador de la Voz argentina. Te lo digo hoy”.

En ese clima, Espósito volvió a agradecerle a Jaime por su elección: “Sos increíble, hermano. Gracias. No puedo creer que me hayas elegido. Confía en mí. Te va a ir increíble. Te va a ir increíble donde sea. Pero en este equipo Jaime, el único y guarda, porque como bien dice la Sole. ¿Quién te dice que no es el ganador de la bolsa? Acordate, esta carita".

Puede interesarte

En su presentación, el joven había revelado: “Mi nombre es Jaime Muñoz, tengo 18 años y vengo de San Juan. A mí me gustó mi infancia porque siempre estuve rodeado de la música. Yo vengo de mi familia. Todos cantantes, todos músicos, todos guitarristas, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Todo viene de una familia de artistas. Siempre me dediqué al deporte y a la música a la misma vez. En la adolescencia conocí el boxeo y eso fue como un cable a tierra”.

Por último, Jaime habló de su carrera como boxeador: “Tengo 19 peleas. Soy campeón provincial, subcampeón regional, soy subcampeón nacional del 2023 en los Juegos Nacionales Evita, que se hicieron en Mar del Plata y siempre mi papá me dijo: “Cuídate las manos, cuídate la cara, cuídate”“.