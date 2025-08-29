La noche de Playoffs estuvo llena de emoción cuando los coaches del dúo pop revelaron quiénes siguen en carrera, dejando a seis participantes a la espera del voto del público para continuar en el certamen.

La tensión y la expectativa marcaron la quinta gala de Playoffs de La Voz Argentina (Telefe), cuando el Team Miranda! definió el destino de sus integrantes en una de las instancias más esperadas del certamen musical. En una noche clave, Ale Sergi y Juliana Gattas, coaches del reconocido dúo pop, anunciaron los nombres de los cinco artistas que continúan en competencia, mientras que otros seis quedaron sujetos a la decisión del público.

El pasado miércoles 27 de agosto, durante la primera parte de la ronda de Playoffs, Miranda! salvó a Joaquín Martínez, quien se convirtió en el primer integrante de su equipo en asegurar un lugar en la siguiente etapa. La definición se completó este jueves 28, cuando los once miembros del team subieron al escenario para conocer el veredicto de sus coaches. En ese momento, la atención se centró en la revelación de los cuatro nombres restantes que acompañarían a Martínez en la próxima fase.

Puede interesarte

Juliana Gattas fue la encargada de hacer el anuncio: “El primer salvado de hoy va a ser Thomás Guzmán”, expresó ante la mirada expectante de los presentes. Poco después, Ale Sergi sumó a Josué Cordero a la lista de clasificados. Antes de dar a conocer a los dos últimos elegidos, la intérprete de “Maquillada en la cama” reconoció la dificultad de la decisión y destacó el desempeño de todos los participantes. Tras un breve intercambio de bromas con el conductor Nico Occhiato, los coaches finalmente completaron el grupo de salvados con Sofía Verna y Pablo Cuello.

De este modo, el Team Miranda! quedó conformado por Joaquín Martínez, Thomás Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello, quienes avanzan directamente a la siguiente etapa del reality. Por su parte, seis participantes deberán esperar el veredicto del público, que tendrá la responsabilidad de elegir a tres de ellos para que continúen en la competencia. Los nombres que quedaron sujetos al voto telefónico son Aimel Sali, Abril Robledo, Federico Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez y Eugenia Rodríguez.

La dinámica de salvación en esta fase de La Voz Argentina establece que cada coach debe seleccionar a cinco integrantes de su equipo para que avancen de manera directa, mientras que el resto queda expuesto a la decisión de la audiencia. En el caso del Team Miranda!, la elección se realizó tras escuchar las presentaciones de los participantes durante las galas del miércoles y jueves, en un proceso que, según los propios coaches, resultó especialmente desafiante por el nivel demostrado sobre el escenario.

Los otros equipos que también dieron a conocer los primeros salvados antes de los votos telefónicos, fueron los de Lali Espósito y Luck Ra. La diva pop comenzó mencionando a Valentino Rossi, joven que fue seguido por Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez y Rafael Morcillo.

Quedaron entonces a la espera del voto del público seis concursantes: Franca Castro Videla (que interpretó “Lost on You”, de LP), Lucas Rivadeneira (quien cantó “Ain’t no mountain high enough”, clásico de Marvin Gaye y Tammi Terrell), Giuliana Piccioni (que se desempeñó en el escenario con el hit de Natalia Oreiro “Cambio dolor”), Iara Lombardi (representante delsinglede Cristian Castro “Vuélveme a querer”), Lucio Casella (quien se lució con “Fanky” de Charly García) y Nicolás Armayor (que se presentó con el tema “El Cardenal”, popularizado por Violeta Rivas).

Puede interesarte

Por el otro lado, el primer nombre anunciado por el cuartetero fue el de Thomas Dantes, que interpretó “Want to want me”, tema de Jason Derulo. “Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes”, expresó el coach. La segunda seleccionada fue Nathalie Aponte, quien cantó “Thank U, next”, de Ariana Grande, y se perfila como una de las favoritas del público. Lucas Barros, con su versión de la canción de Luis Fonsi, “Aquí estoy yo”, se sumó como el tercer elegido.

La lista de salvados se completó con Emma Roach, quien interpretó en esta instancia “Alma, corazón y vida”, popularizada en la Argentina por Soledad Pastorutti, a quien el coach elogió especialmente: “Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar”, afirmó. Finalmente, Federico Mestre, que deslumbró con el hit reciente “Si no estás” del artista español Íñigo Quintero, fue confirmado como el quinto integrante que continúa en el Team Luck Ra.