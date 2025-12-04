Dos delincuentes asaltaron a un motociclista y dispararon al aire en un barrio céntrico de Lanús. El hecho se produjo en frente de la Clínica Modelo y a una cuadra de la estación de tren.

Del mismo modo, desde el interior del establecimiento médico comenzaron a filmar a través de la ventana luego de escuchar el primer disparo y los gritos. En total, los delincuentes dispararon tres veces al aire para poder fugarse y llevarse el vehículo.

Oscar, un vecino de Lanús, escuchó parte de la secuencia mientras estaba en el balcón de su casa y debió tirarse al piso para resguardarse de los balazos.

Un testigo del hecho, detalló con precisión lo que vivió en ese momento de terror: “Son malditos, asustan a la gente, mirá la hora que es, está lleno de gente a esta hora acá”.

ROBO Y TIROTEO EN UNA CLÍNICA



En Lanús, dos delincuentes asaltaron a un motociclista frente a una clínica privada y realizaron tiros al aire para intimidar a los vecinos antes de escapar con el rodado. pic.twitter.com/Aelx65rZ9N — Argentina|12 (@Argentina12x) December 3, 2025

El hombre dijo que escuchó que cuando se fueron los delincuentes, tuvieron una pelea con el dueño de la moto, y antes de irse dispararon una vez más al aire.

“Escucho un disparo, escucho dos y me tiro al piso”, afirmó y agregó: “Vino rápido la policía, pero ya era tarde”.