Un grupo de delincuentes irrumpió en un jardín de infantes y se llevó desde equipos electrónicos hasta una horma de queso destinada para el desayuno y la merienda de los casi 200 niños que asisten a la institución. No es la primera vez que sufren un robo.

El incidente ocurrió en el Jardín de Infantes 902, ubicado en la intersección de la avenida 60 y la calle 126, en la localidad de Berisso. A pesar del episodio de inseguridad, las clases no fueron suspendidas.

En las últimas horas, cuando el personal auxiliar llegó al establecimiento, encontró todo desordenado. Se habían forzado una reja y una puerta trasera, y el desorden era evidente, especialmente en la oficina de dirección y el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Inmediatamente, se percataron de la ausencia de los parlantes, un equipo de música e incluso una horma de queso. La denuncia fue presentada en la comisaría Cuarta de Berisso, y se iniciaron actuaciones por robo con la intervención de la UFI N° 9 del departamento judicial de La Plata. Hasta el momento, no hay novedades sobre los autores del hecho, y los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona.

Este es el segundo robo que sufre el Jardín de Infantes 902. En mayo pasado, un menor ingresó y se llevó un parlante, pero afortunadamente, el objeto fue recuperado.

En abril, un caso similar de inseguridad ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, donde delincuentes desvalijaron el jardín de infantes "Los Changuitos". Antes de irse, dejaron una nota de disculpas: "Sepan entendernos, que las cosas no están bien". Entre los objetos robados estaban cartucheras, una notebook, un parlante, una pava eléctrica, un pendrive con música, cajas de repelente y alcohol en gel. La directora también informó que los ladrones se llevaron alimentos para los niños, como leche, azúcar, galletas, fideos y arroz.

Los delincuentes habrían forzado una ventana para entrar y, luego, con las llaves, accedieron a las aulas. La nota que dejaron ofrecía disculpas y explicaba la razón del robo: "Lo sentimos mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos, que las cosas no están bien. No nos llevamos cosas de valor porque no somos malas personas y, de verdad, lo siento mucho. Espero nos perdonen", decía la nota, con tres corazones al final.

El personal policial de la Departamental sur, la Comisaría 51 y Criminalística intervino en el caso para esclarecer los hechos.