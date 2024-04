En una entrevista reciente con Infobae, Fabiana Cantilo reveló detalles sobre su situación económica, destacando que depende de sus presentaciones en vivo para subsistir y que aún enfrenta desafíos financieros.

"Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque, caso contrario, no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chuparía un huevo todo", expresó Cantilo, reconocida solista del rock argentino, que ha colaborado con figuras como Charly García y Fito Páez, este último también uno de sus grandes amores.

Agregó que necesita realizar al menos dos shows por mes para pagar el alquiler, ya que no tiene casa propia, y reflexionó sobre su pasado de adicciones: "Jodete por drogadicta. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo".

Al ser consultada sobre qué cosas no hizo bien en su carrera, Cantilo mencionó situaciones como quedarse sin dormir, suspender shows y generar una mala reputación entre los productores, quienes dudan en contratarla.

Comparándose con otros artistas más exitosos y disciplinados, como Lali Espósito y Fito Páez, comentó con humor: "Yo soy Lady Vaga". Actualmente, Fabiana Cantilo no tiene programado ningún concierto en Córdoba, su última visita a la ciudad fue en noviembre del año pasado en Quality Espacio.